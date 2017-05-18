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ERZURUM'DA ÇATIŞMA: 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 ASKER YARALI


ERZURUM'DA ÇATIŞMA: 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 ASKER YARALI
Tarih : 18 Mayıs 2017, 09:53
Puan Ver : Erzurum'da Çatışma: 1 Pkk'lı Öldürüldü, 1 Asker Yaralı(9/10)10


 Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Değirmen Dere köyü ile Beşpınar köyü arasında saat 02.00 sıralarında arama- tarama çalışmaları yapan güvenlik güçleri, 5 kişilik PKK'lı terörist grubuyla karşılaştı.



ASTSUBAY YARALANDI



Çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun (34) yerden seken kurşunla sağ ayağından yaralandı. Yaralı astsubay Oltu Devlet Hatanesi Acil polikiliniğinde tedaviye alındı.



OPERASYON SÜRÜYOR



Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.



 



kaynak:haberler








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