ERZURUM'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Erzurum'un Horasan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirtiliyor.
Erzurum'un Horasan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, saat 11.54'te merkez üssü Horasan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
kaynak:yenişafak
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