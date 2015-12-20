

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla cuma günü başlayan festival etkinlikleri kapsamında, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için Erzurum yöresine ait baş bar oyunu oynandı.



Kentin Havuzbaşı Meydanı'nda toplanan 3 bin 120 kişi, Tebrizkapı mevkisine kadar yan yana dizildi.Bere ve atkı dağıtılan vatandaşlar, Guinnes yetkililerinin gözleminde, 3 kilometrelik mesafe içerisinde aynı anda başlayıp 1 dakika süreyle baş bar oynadı.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel bir televizyonun canlı yayınladığı denemenin başarıyla tamamlandığının Guinnes Türkiye temsillerince iletilmesinin ardından, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girildiğini duyurdu.