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ERZURUM'DA 3120 KİŞİ HALAY ÇEKEREK GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ


ERZURUM'DA 3120 KİŞİ HALAY ÇEKEREK GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
Tarih : 20 Aralık 2015, 12:19
Puan Ver : Erzurum'da 3120 Kişi Halay Çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi(6/10)4


Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla cuma günü başlayan festival etkinlikleri kapsamında, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için Erzurum yöresine ait baş bar oyunu oynandı.

Kentin Havuzbaşı Meydanı'nda toplanan 3 bin 120 kişi, Tebrizkapı mevkisine kadar yan yana dizildi.Bere ve atkı dağıtılan vatandaşlar, Guinnes yetkililerinin gözleminde, 3 kilometrelik mesafe içerisinde aynı anda başlayıp 1 dakika süreyle baş bar oynadı.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel bir televizyonun canlı yayınladığı denemenin başarıyla tamamlandığının Guinnes Türkiye temsillerince iletilmesinin ardından, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girildiğini duyurdu.








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