ERZURUM'DA 3120 KİŞİ HALAY ÇEKEREK GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla cuma günü başlayan festival etkinlikleri kapsamında, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için Erzurum yöresine ait baş bar oyunu oynandı.
Kentin Havuzbaşı Meydanı'nda toplanan 3 bin 120 kişi, Tebrizkapı mevkisine kadar yan yana dizildi.Bere ve atkı dağıtılan vatandaşlar, Guinnes yetkililerinin gözleminde, 3 kilometrelik mesafe içerisinde aynı anda başlayıp 1 dakika süreyle baş bar oynadı.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel bir televizyonun canlı yayınladığı denemenin başarıyla tamamlandığının Guinnes Türkiye temsillerince iletilmesinin ardından, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girildiğini duyurdu.
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