

Şubat ayının son günlerine gelinmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 33 derece ile yine Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.







Yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Merkez Palandöken İlçesindeki Yunusemre Mahallesi'nde pazarcılar, meyve sebzelerin donmaması için soba kurdu. Pazar esnafı sabah saatlerinde sıcaklığın çok düşük olması nedeniyle tezgahlarını öğlene doğru açabildiklerini, akşam da erkenden topladılarını söylediler. Sanayi esnafı ise hava sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düşmesi ile dizel yakıtlı taşıtların depolarında donma olduğunu bildirdiler.







kaynak:haberler