Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor
Tuba Büyüküstün İle Onur Saylak Barıştı Mı?
Çin'den Abd'ye 'ticaret Savaşı' Uyarısı
İstanbul'da Lüks Taksiler Turkuaz Renkte Olacak
Sofuoğlu İlk 2 Yarışı Kaçıracak
Erzurum Doğu Buz Kesti: Göle -33
Başbakan Yıldırım: Evet Deyince Ülke Bölünecek Olsa...
Mahkeme Binasına Bombalı Saldırı: 5 Ölü 20 Yaralı
Dolar Kaç Tl Oldu?
Tapuda Satış Süreci Hızlanıyor
Arsenal Maçına Wayne Shaw Damga Vurdu
Fetö Elebaşının Kaynına Hakimden Ayar: Sırıtma
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Ali İsmail Korkmaz Davasında Yeni Gelişme!
Akp İdamı Getirsin, Kayıtsız Şartsız Destek Vereceğiz
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Aracının İçinde Uyuyakaldı
Avustralya'da Uçak Düştü: 5 Ölü
Advocaat'ın Yerine Galatasaray'ın Eski Hocası!
Nusaybin'de 4 Terörist Öldürüldü
Türk Akımı'nda Flaş Gelişme!

erzurum doğu buz kesti: göle -33

ERZURUM DOĞU BUZ KESTİ: GÖLE -33

Şubat ayının son günlerine gelinmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Tarih : 21 Şubat 2017, 13:25
Puan Ver : Erzurum Doğu Buz Kesti: Göle -33(10/10)10


Şubat ayının son günlerine gelinmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 33 derece ile yine Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.



Yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Merkez Palandöken İlçesindeki Yunusemre Mahallesi'nde pazarcılar, meyve sebzelerin donmaması için soba kurdu. Pazar esnafı sabah saatlerinde sıcaklığın çok düşük olması nedeniyle tezgahlarını öğlene doğru açabildiklerini, akşam da erkenden topladılarını söylediler. Sanayi esnafı ise hava sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düşmesi ile dizel yakıtlı taşıtların depolarında donma olduğunu bildirdiler.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Erzurum  Doğu  Buz  Kesti  Göle  -33    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER