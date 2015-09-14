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ERZURUM- BİNGÖL KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI


Erzurum- Bingöl karayolu ulaşıma kapatıldı
Tarih : 14 Eylül 2015, 16:14
Puan Ver : Erzurum- Bingöl Karayolu Ulaşıma Kapatıldı(8/10)7


Erzurum'un Çat ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasındaki karayolu, bugün sabah saatlerinde Çirişli bakımevi yakınlarında teröristler tarafından kesildi. Yoldan geçen araçları durduran ve propaganda yapan bir grup teröristin eyleminin ardından Çat- Karlıova karayolu her iki taraftan ulaşıma kapatıldı. İki kesimde de araç kuyruğu uzarken, teröristlerin yakalanması için operasyonlar başlatıldı.








Etiketler: Erzurum-  Bingöl  Karayolu  Ulaşıma  Kapatıldı    haber

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