ERZURUM- BİNGÖL KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Erzurum'un Çat ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasındaki karayolu, bugün sabah saatlerinde Çirişli bakımevi yakınlarında teröristler tarafından kesildi. Yoldan geçen araçları durduran ve propaganda yapan bir grup teröristin eyleminin ardından Çat- Karlıova karayolu her iki taraftan ulaşıma kapatıldı. İki kesimde de araç kuyruğu uzarken, teröristlerin yakalanması için operasyonlar başlatıldı.
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