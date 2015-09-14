

Erzurum'un Çat ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasındaki karayolu, bugün sabah saatlerinde Çirişli bakımevi yakınlarında teröristler tarafından kesildi. Yoldan geçen araçları durduran ve propaganda yapan bir grup teröristin eyleminin ardından Çat- Karlıova karayolu her iki taraftan ulaşıma kapatıldı. İki kesimde de araç kuyruğu uzarken, teröristlerin yakalanması için operasyonlar başlatıldı.