ERZURUM -25 DERECEYİ GÖRDÜ, CAMLAR BUZ TUTTU
Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 25 dereceyi buldu. Klimayla ısıtmalı otobüs duraklarının camları buzla kaplandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı Erzurum'da eksi 25 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuk nedeniyle kentte araçların mazot depoları dondu, klimayla ısıtmalı otobüs duraklarının camları buzla kaplandı.
SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA OLUYOR
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da eksi 25, Kars ve Ardahan'da eksi 24, Ağrı'da eksi 20, Iğdır'da eksi 6 ve Erzincan'da eksi 5 derece ölçüldü.
"SİBİRYA'YA DÖNEN ERZURUM'DA KLİMALI DURAKLARIN CAMLARI BUZ TUTTU"
Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Erzurum'da, hissedilen ayaz dondurdu. Kentte mazot depoları donan araçlarını çalıştırabilmek için vatandaşlar uzun süre teneke içerisinde ateş yaktı.
Son günlerde yaşanan soğuk havanın araçların mazot depolarını dondurduğunu ifade eden Ahmet Taşkın adlı traktör sürücüsü, "Çözüm olarak ateş yakarak depoyu ısıtıyoruz. Bu da aynı zamanda tehlikeli. Depo ateş alabilir. Ancak yapabilecek başka çözüm yok. Erzurum çok soğuk" dedi.
Erzurum'da geceleri eksi 25 dereceyi bulan soğuk nedeniyle klimayla ısıtmalı otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Duraklardaki ısıtmanın belirli bir derecede çalıştığını ancak havanın çok soğuk olması dolayısıyla camların buzla kaplandığını belirten Erzurumlular, "Kışın Erzurum Sibirya'yı aratmıyor. Hayat felç oluyor" dediler.
Kaynak: haberinburada
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