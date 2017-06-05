

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.







Bu kapsamda Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-18" operasyonu düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:







"Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Tem Şube Müdürlüğü, Erzincan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Erzurum Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığındaki iki timden oluşan özel görev kuvvetinin, 4 Haziran'da Kemah kırsalı mevkisine olan intikali sırasında 5 bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmıştır. Sağlanan temas neticesinde herhangi bir zayiat meydana gelmemiş, bir kadın bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatı ile ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir."







Öte yandan, jandarma ve komando timlerinin kaçan diğer teröristleri yakalamak için başlattığı operasyonun sürdüğü öğrenildi.







kaynak:sabah