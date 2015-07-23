O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERZİNCAN'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 4 YARALI


ERZİNCAN'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
Tarih : 23 Temmuz 2015, 09:29
Puan Ver : Erzincan'da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı(5.3/10)4


Edinilen bilgiye göre, saat 01.45 sularında İstanbul'dan Van'a giden Hakan D. (39) yönetimindeki 34 KA 7850 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan çevre yolu Çağlayan Kavşağı'nda Hıdır A'nın (24) kullandığı 10 CBS 63 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kına gecesinden döndüğü bildirilen damat adayı Ali A, arkadaşları Serkan K. ve Gökhan A. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hıdır D. ile Murat A. (25), Özkan A. (27) ve Hürkan A. (19) yaralandı.

Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ulaşım kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlandı.

Otobüsteki yolcular, otomobilin aniden önlerine çıktığını, şoförün soğukkanlılığı sayesinde daha büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi.








Etiketler: Erzincan  Da  Feci  Kaza  3  Ölü  4  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER