

Edinilen bilgiye göre, saat 01.45 sularında İstanbul'dan Van'a giden Hakan D. (39) yönetimindeki 34 KA 7850 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan çevre yolu Çağlayan Kavşağı'nda Hıdır A'nın (24) kullandığı 10 CBS 63 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, kına gecesinden döndüğü bildirilen damat adayı Ali A, arkadaşları Serkan K. ve Gökhan A. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hıdır D. ile Murat A. (25), Özkan A. (27) ve Hürkan A. (19) yaralandı.



Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ulaşım kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlandı.



Otobüsteki yolcular, otomobilin aniden önlerine çıktığını, şoförün soğukkanlılığı sayesinde daha büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi.