ERZİNCAN'DA DUYULAN SİLAH SESİ GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir süre önce Tunceli'deki bir görev için söz konusu kente hareket etti. Görevlerinin iptal edilmesi üzerine dönüşe geçen ekiplerin bulunduğu konvoyun geçişi sırasında, Erzincan-Sivas Karayolu'nun Sakaltutan Geçidi mevkisinde, yakındaki arazide henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen birkaç el silah sesi duyuldu.
Konvoyu durdurup gerekli tedbirleri alan polislerin durumu bildirmesiyle bölgeye zırhlı araç desteğindeki çok sayıda polis ve jandarma özel harekat timinin de yer aldığı güvenlik güçleri sevk edildi.
Teröristlerce polis konvoyuna yönelik taciz ateşi olabileceği ihtimaline karşın bölgede arama tarama faaliyeti başlatan ekipler, "Drone" ve arama kurtarma köpekleri eşliğinde havadan ve karadan araştırma başlattı.
kaynak:star
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