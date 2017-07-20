Erzincan- Sivas demir yolu hattına ait raylara tuzaklanmış halde iki adet EYP bulundu. EYP'nin imha anları saniye saniye görüntülendi.

Erzincan- Sivas demir yolu hattına ait raylara Kemah yakınlarında tuzaklanmış halde iki el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Son anda fark edilen EYP imha edildi. Patlayıcılar yaklaşık 3 metre genişliğinde çukur açtı. İmha anı anbean kaydedildi.

TREN RAYLARININ ARASINA GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Olay bugün öğle saatlerinde Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki Cebesoy yakınlarında meydana geldi. Tren rayları arasına gizlenmiş halde 2 adet parça ve basınç etkili EYP düzeneği bulundu.

500 METRE UZAKTAN İMHA EDİLDİ

EYP'ler güvenlik güçleri tarafından rayların arasından çıkarılarak, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir tarlanın içerisinde kontrollü olarak imha edildi. Patlayıcılar, yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluşturdu.

BİR SÜRE DEMİRYOLU ULAŞMINA ARA VERİLDİ

Olayın ardından bir süre ara verilen demiryolu ulaşımı yeniden başlatıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

Kaynak: haberinburada