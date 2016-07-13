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erzincan'da ayının saldırdığı genç öldü

ERZİNCAN'DA AYININ SALDIRDIĞI GENÇ ÖLDÜ

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde, küçükbaş hayvanları otlatan 20 yaşındaki Cengiz Yıldırım, ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 13:54
Puan Ver : Erzincan'da Ayının Saldırdığı Genç Öldü(10/10)11


 Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyü Rolan mezrasında dün saat 16.00 sıralarında küçükbaş hayvanları otlatan 20 yaşındaki Cengiz Yıldırım, ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.



SÜRÜYE SALDIRAN AYIYA MÜDAHALE ETTİ



Tercan'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylım köyünde kendilerine ait küçükbaş hayvanları ormanlık alanda otlatan Cengiz Yıldırım'ın sürüsüne bir ayı saldırdı. Sürüde bulunan bir keçiye saldıran ayıya müdahale eden Cengiz Yıldırım ayının pençeleri altında ağır yaralandı.



HASTANEYE GİDERKEN YOLDA HAYATINI KAYBETTİ



Cengiz Yıldırım cep telefonu ile yakınlarına haber verdi. Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasının ardından hastaneye kaldırılmak istenen Yıldırım, yolda yaşamını yitirdi.



ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYORDU



Demir ve Zeynep Yıldırım çiftinin 3'ü kız toplam 6 çocuğundan 4'üncüsü olan Yıldırım'ın üniversiteye girmeye hazırlandığı bildirildi. Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cengiz Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.








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