

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyü Rolan mezrasında dün saat 16.00 sıralarında küçükbaş hayvanları otlatan 20 yaşındaki Cengiz Yıldırım, ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.







SÜRÜYE SALDIRAN AYIYA MÜDAHALE ETTİ







Tercan'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylım köyünde kendilerine ait küçükbaş hayvanları ormanlık alanda otlatan Cengiz Yıldırım'ın sürüsüne bir ayı saldırdı. Sürüde bulunan bir keçiye saldıran ayıya müdahale eden Cengiz Yıldırım ayının pençeleri altında ağır yaralandı.







HASTANEYE GİDERKEN YOLDA HAYATINI KAYBETTİ







Cengiz Yıldırım cep telefonu ile yakınlarına haber verdi. Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasının ardından hastaneye kaldırılmak istenen Yıldırım, yolda yaşamını yitirdi.







ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYORDU







Demir ve Zeynep Yıldırım çiftinin 3'ü kız toplam 6 çocuğundan 4'üncüsü olan Yıldırım'ın üniversiteye girmeye hazırlandığı bildirildi. Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cengiz Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.