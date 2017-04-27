

Yurt genelinde başlatılan operasyon kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli bir 4. Sınıf Emniyet Müdürü, bir başkomiser, bir komiser, sekiz komiser yardımcısı, bir başpolis ve 45 polis memuru olmak üzere toplamda 57 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.











kaynak:sabah