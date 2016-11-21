ERZİNCAN'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Erzincan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Refahiye ilçesi olarak kaydedildi.
Saat 01.52'deki depremin 7,09 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
kaynak:ntv
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