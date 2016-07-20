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erzincan il jandarma komutanı tonğ ve askeri personeller tutuklandı

ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANI TONĞ VE ASKERİ PERSONELLER TUTUKLANDI

Fetullahcı terör örgütünün yapılanmasına yönelik Erzincan'da yürütülen operasyonlar aralarında İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'unda bulunduğu 7 askeri personel tutuklandı.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 13:48
Puan Ver : Erzincan İl Jandarma Komutanı Tonğ Ve Askeri Personeller Tutuklandı(6/10)6


Fetullahcı terör örgütünün yapılanmasına yönelik Erzincan'da yürütülen operasyonlar aralarında İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'unda bulunduğu 7 askeri personel tutuklandı.

15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor.



Yürütülen soruşturma ve gözaltılar kapsamında, adliyeye sevk edilen İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ, bir Yarbay, 1 Askeri Savcı, 2 Teğmen, 1 Başçavuş ve 1 Uzman çavuş tutuklandı.

Ayrıca; İl genelinde Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ilçede gözaltına alınan 17 polisten 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan; Erzincan Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan 18 polis adliyeye sevk edildi.








Etiketler: Erzincan  İl  Jandarma  Komutanı  Tonğ  Ve  Askeri  Personeller  Tutuklandı    haber

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