ERZİNCAN DA FUHUŞ OPERASYONU
Erzincan'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlının tutuklandığı bildirildi.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri 45 günlük çalışma ve takip sonucu 7 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla biri kadın 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bu arada, 2'si yabancı uyruklu 3 kadın hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
kaynak:haberler
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