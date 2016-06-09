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erü tıp fakültesi'nde 'tiroid kanseri' paniği

ERÜ TIP FAKÜLTESİ'NDE 'TİROİD KANSERİ' PANİĞİ

Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümünde görevli, 12 röntgen teknisyeninin tiroid kanserine yakalandığı öne sürüldü. Türk Sağlık-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yaparak çalışma ortamında gerekli önlemler alınmadığı iddiasını araştırmak

Tarih : 09 Haziran 2016, 13:42
Puan Ver : Erü Tıp Fakültesi'nde 'tiroid Kanseri' Paniği(8/10)6


Sendika tarafından yapılan başvuruda 12 röntgen teknisyenine hastanenin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları birimine sevk edildiği, sevk edilenlere tiroid (Tiroid Papiller CA) kanser teşhisi konulduğu ileri sürüldü.



Başvuruda bu teşhise rağmen İş Yeri sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından herhangi bir inceleme yapılmadığına ve hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:  "Radyasyon doz ölçümlerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı, birimde meslek hastalığına sebep olabilecek ortamın bulunduğu sabittir. Zira 12 personelin aynı hastalığa yakalanması bu durumu ortaya koymaktadır. Ancak konuya ilişkin olarak hiçbir adım atılmamış hiçbir önlem alınmamıştır."



12 röntgen teknisyenine konulan kanser teşhisinin sebeplerinin incelenmesi adına kuruma bir müfettiş gönderilmesi, durumun araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için gereğinin yapılması istendi.








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