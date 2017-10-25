ERTUĞRUL'DAN GELEN KARA HABER, KAYILARI YASA BOĞDU
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Herkesin aklında aynı soru var: Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı?
Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı TRT 1'in en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak.
ENGİN ALTAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Günlerdir merakla bekleyen izleyiciler Ertuğrul'un yeni sezon tanıtımında yer almaması üzerine Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu sorularını sormaya başladı.
Kaynak: haberinburada
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