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Ertuğrul Sağlam'ın İlk Maçı Berabere Bitti

ERTUĞRUL SAĞLAM'IN İLK MAÇI BERABERE BİTTİ

İran 1. Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk maçında Meşki Puşan ile 0-0 berabere kaldı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 09:50
Puan Ver : Ertuğrul Sağlam'ın İlk Maçı Berabere Bitti(5/10)1

İran 1. Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk maçında Meşki Puşan ile 0-0 berabere kaldı.

SAĞLAM İLK SINAVINA ÇIKTI

Geçen hafta İran'ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzalayan Sağlam, ilk sınavını deplasmanda Meşki Puşan'a karşı verdi.

Meşhed kentindeki İmam Rıza Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

"GALİBİYET İÇİN GEREKLİ NETİCEYE ULAŞAMADIK"

Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Sağlam, "Güzel bir stadyumda oynadık. İran'daki ilk maçımdı. Maalesef galibiyet için gerekli neticeye ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

İran liginde 11. sırada bulunan Traktör Sazi, puanını 22'ye yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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