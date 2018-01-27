ERTUĞRUL SAĞLAM'IN İLK MAÇI BERABERE BİTTİ
İran 1. Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk maçında Meşki Puşan ile 0-0 berabere kaldı.
İran 1. Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk maçında Meşki Puşan ile 0-0 berabere kaldı.
SAĞLAM İLK SINAVINA ÇIKTI
Geçen hafta İran'ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzalayan Sağlam, ilk sınavını deplasmanda Meşki Puşan'a karşı verdi.
Meşhed kentindeki İmam Rıza Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.
"GALİBİYET İÇİN GEREKLİ NETİCEYE ULAŞAMADIK"
Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Sağlam, "Güzel bir stadyumda oynadık. İran'daki ilk maçımdı. Maalesef galibiyet için gerekli neticeye ulaşamadık." ifadelerini kullandı.
İran liginde 11. sırada bulunan Traktör Sazi, puanını 22'ye yükseltti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Alexli Göndermede Bulundu
- İtalyan Devi Resmen Açıkladı: Emre Can İçin Girişimde Bulunduk
- Adana'da Darp Edilen Engelli Genç, Hayaline Kavuştu
- Süper Ligde Robinho Bombası: Görüşüyoruz!
- Mustafa Cengiz Sportif Aş Yönetiminde Burak Elmas Ve Abdürrahim Albayrak'ın Görev Alacağını Açıkladı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar