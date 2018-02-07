ERTUĞRUL SAĞLAM'IN ÇALIŞTIRDIĞI TRAKTÖR SAZİ, YİNE KAZANDI
İran Liginde Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Traktör Sazi, Gosterişi Fulad'ı 2-1 mağlup etti ve ikinci galibiyeti aldı.
İran Birinci Futbol Ligi'nde Traktör Sazi, 23. hafta maçında Gosterişi Fulad'ı 2-1 mağlup etti.
Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, bir diğer Tebriz takımı Gosterişi Fulad ile karşı karşıya geldi.
TAKIM 10. SIRADA
Ligde 7. galibiyetini alan Traktör Sazi, puanını 28'e çıkararak 10. sıradaki yerini korudu.
Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "2. galibiyet. Zorlu mücadelede arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan herkese de teşekkürler. Gelişiyoruz ve çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar