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Ertuğrul Sağlam'ın Çalıştırdığı Traktör Sazi, Yine Kazandı
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Ertuğrul Sağlam'ın Çalıştırdığı Traktör Sazi, Yine Kazandı

ERTUĞRUL SAĞLAM'IN ÇALIŞTIRDIĞI TRAKTÖR SAZİ, YİNE KAZANDI

İran Liginde Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Traktör Sazi, Gosterişi Fulad'ı 2-1 mağlup etti ve ikinci galibiyeti aldı.

Tarih : 07 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Ertuğrul Sağlam'ın Çalıştırdığı Traktör Sazi, Yine Kazandı(8/10)4

İran Birinci Futbol Ligi'nde Traktör Sazi, 23. hafta maçında Gosterişi Fulad'ı 2-1 mağlup etti.

Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, bir diğer Tebriz takımı Gosterişi Fulad ile karşı karşıya geldi.

TAKIM 10. SIRADA

Ligde 7. galibiyetini alan Traktör Sazi, puanını 28'e çıkararak 10. sıradaki yerini korudu.

Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "2. galibiyet. Zorlu mücadelede arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan herkese de teşekkürler. Gelişiyoruz ve çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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