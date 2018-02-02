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Ertuğrul Sağlam, İran'daki İlk Galibiyetini Aldı
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Ertuğrul Sağlam, İran'daki İlk Galibiyetini Aldı

ERTUĞRUL SAĞLAM, İRAN'DAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Teknik direktörülüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı İran ekibi Traktör Sazi, deplasmanda Pedide'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sağlam, İran'daki ilk galibiyetini almış oldu.

Tarih : 02 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Ertuğrul Sağlam, İran'daki İlk Galibiyetini Aldı(10/10)6

İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, 22. hafta maçında Pedide'yi 3-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, Meşhed kentindeki İmam Rıza Stadı'nda Pedide takımına konuk oldu.

TRAKTÖR SAZİ SAHADAN 3-0 GALİP AYRILDI

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 51. dakikasında Mehdi Mehdipour'un golüyle öne geçen Traktör Sazi, İhsan Pehlivan'ın 83 ve 90. dakikalardaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında konuk ekipte forma giyen Muhammed Hüseyin Muradmend, kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 6. galibiyetini alan Traktör Sazi, puanını 25'e çıkarırken, Pedide ise 23 puanda kaldı.

"BİZİ DESTEKLEYEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "İlk galibiyetimizi aldık. Oynayan, oynamayan bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz. Gerek stadyumda gerekse Tebriz ve diğer şehirlerde bizi destekleyen herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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