ERTUĞRUL GÜNAY'DAN 'YENİ PARTİ' İDDİASINA YANIT
"Halkı, devleti, her şeyi yeni baştan düşünmeye, ezberleri unutmaya çağrı, şimdilik"
Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte, 'hayır' çağrısı yapan eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, "Oylamanın kesin sonucu şu: Türkiye'de hukuk hakkı, siyaset halkı koruyamıyor. 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" ifadesinin ardından ileri sürülen "Yeni parti kuruyor" iddasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Söz konusu haberi yayınlayan internet sitelerinden birinin linkini sosyal medya hesabında paylaşan Günay, "Parti sinyali değil, iktidarı, muhalefeti, halkı, devleti, her şeyi yeni baştan düşünmeye, ezberleri unutmaya çağrı, şimdilik. Önce yeni fikir" diye yazdı.
Günay, "Hukuk devleti ve demokrasi istiyorsanız, adaletsizlik kime yapılırsa yapılsın, karşı çıkacaksınız! Çünkü adalet bozulunca her şey bozuluyor" ifadesini kullandı.
kaynak:t24
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar