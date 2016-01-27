

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada "Ertuğrul 1890"ın en iyi film dalında 5 aday arasına girmeyi başardığı belirtilerek şöyle denildi:



"Türk-Japon ilişkilerini geliştirmek amacıyla 125 yıl önce yola çıkan Osmanlı gemisi Ertuğrul Fırkateyni'nin, Japonya'da Kushimoto'da geçirdiği elim kaza sonrasında; Japon halkının Osmanlı mürettebatını kurtarmak için gösterdiği büyük çaba ile başlayan ve yıllar sonra İran-Irak savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan 215 Japon vatandaşın Türk Hava Yolları uçağı ile kurtarılmasıyla pekişen dostluğun anlatıldığı 'Ertuğrul 1890' ilk Türk-Japon ortak yapımı film olması özelliği ile de büyük önem taşıyor.



39. Japon Akademi Ödülleri'nde en iyi film dalında 5 aday film arasına girmeyi başaran 'Ertuğrul 1890' filmi; En iyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Görsel Çekim, En İyi Müzik, En İyi Işık, En İyi Ses Kaydı, En İyi Montaj, En İyi Sanat Yönetmeni olmak üzere toplam 10 dalda aday gösterildi. 4 Mart 2016 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek eserler açıklanacak.



Geçtiğimiz Ekim ayında Türk Hava Yolları, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 125. yıldönümü sebebiyle Airbus 330 tipindeki bir uçağının gövdesini İran-Irak savaşı sırasında Japon vatandaşlarını kurtaran o dönemdeki uçağın renkleri ile boyayarak uçağın ismini Japon halkının büyük bir özveri ile yardım elini uzattığı o bölgenin adı olan 'Kushimoto' olarak değiştirmişti."