

TBMM'nin 97'nci kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde başladı.







Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM'nin 97'nci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.







Resepsiyonda soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım "Uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih ederiz. Uzlaşamadığımız bir durum olursa da yine yolumuza devam ederiz." dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, TBMM Genel Kurulundaki özel birleşimde yaşanan tartışmanın sorulmasına Yıldırım, "Olur bunlar, Meclis'te olağan şeyler. O kadar olsun. Meclis, adı üstünde milletin evi. Herkes düşündüğünü, bildiğini söyledi. Bir şey yok." dedi.



"NİYE GERGİNLİK OLSUN, NE SEBEP VAR?"







Binali Yıldırım, "Meclis açılınca nasıl bir tablo bekliyorsunuz, gerginlik devam eder mi?" sorusuna, "Niye gerginlik olsun, ne sebep var? 3 günlük yalan dünya, neyimizi paylaşamıyoruz. Vatandaşa iyi örnek olmamız lazım. Çocuklar bugün bize çok güzel ders verdiler." yanıtını verdi.



"Uyum yasaları için muhalefete gider misiniz?" sorusuna yanıt verirken Yıldırım, "Uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih ederiz. Uzlaşamadığımız bir durum olursa da yine yolumuza devam ederiz. Bakalım, havayı bir görelim." sözlerini kullandı.



"Kabinede revizyon olup olmayacağının" sorulması üzerine de Yıldırım, gülerek, "Sağolun ya, karnım tok." dedi.



Binali Yıldırım, "Yeni bir sınır ötesi operasyon bekleyelim mi?" sorusuna, "Operasyon her zaman olur." yanıtını verdi.







Tatlıların bulunduğu masanın önünde gazetecilerle sohbet eden Yıldırım, tatlı ile arasının nasıl olduğunun sorulması üzerine, "Yok" cevabını verdi.



Hamur işleriyle arasının daha iyi olduğunu anlatan Yıldırım, espri yaparak, "Yetişme tarzımız, buğday ile koyun, gerisi oyun." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, "Tatlıda da tercihiniz Türk tipi mi sistem gibi?" sorusuna da gülerek, "Türkiye'den başka tatlı yapan mı var? Daha fazla tatlı sormayın, dayanamıyorum." cevabını verdi.



BAHÇELİ İLE SOHBET ETTİ







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet eden Yıldırım, gazetecilerin kayıt almak için telefonlarını uzatmaları üzerine, "Cep telefonları çoğaldı, boyun ağrısı çekiyoruz. Birisi buraya, birisi oraya bakın diyor." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım'ın, "Soruları bana değil, Devlet Bey'e soruyorsunuz." demesi üzerine Bahçeli, "Bize çok sordular efendim." karşılığını verdi.



Uyum yasalarından konu açılması üzerine ise Yıldırım, Bahçeli'yi işaret ederek, "Uyumu görmüyor musunuz? Bundan daha iyi uyum mu var." şeklinde konuştu.



Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin "Sayın Bahçeli, uyum yasalarıyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Siz de çalışıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Çalışmaz olur muyuz, en başından beri beraber çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, "Yine birlikte mi çalışacaksınız?" sorusuna, "Tabi, memleketin, milletin işi olunca her zaman beraberiz, sağ olsun." yanıtını verdi.



"Sayın Bahçeli ile baş başa görüşmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, Yıldırım, gülerek "Görmüyor musunuz? Yani..." dedi.



Başbakan Yıldırım, "resmi bir görüşme planlanıp planlanmadığının sorulması" üzerine ise "Her zaman ihtiyaç olursa sağ olsun Devlet Bey bu konuda çok... " diye konuştu.







kaynak:habertürk