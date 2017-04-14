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ertem'den türk lirası açıklaması!

ERTEM'DEN TÜRK LİRASI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Türk lirasında volatilite daha da düşecek" dedi.

Tarih : 14 Nisan 2017, 11:09
Puan Ver : Ertem'den Türk Lirası Açıklaması!(8/10)8


Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türk Lirası'nda volatilitenin daha da düşeceğini söyledi.



TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Ertem, önümüzdeki dönemde Merkez Bankasının kurdaki oynaklık aşağı gittikten sonra çok yüksek yerden fonlama yapacağını düşünmediğini belirterek, "Burada da bir rahatlama olacaktır." diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








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