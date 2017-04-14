

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türk Lirası'nda volatilitenin daha da düşeceğini söyledi.







TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Ertem, önümüzdeki dönemde Merkez Bankasının kurdaki oynaklık aşağı gittikten sonra çok yüksek yerden fonlama yapacağını düşünmediğini belirterek, "Burada da bir rahatlama olacaktır." diye konuştu.







kaynak:milliyet