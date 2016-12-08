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ertem: türkiye'ye ciddi kaynak girişi olacak

ERTEM: TÜRKİYE'YE CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, Türkiye Varlık Fonu'nun önümüzdeki dönemde çok ciddi uluslararası anlaşmalar yapacağını ve Türkiye'ye ciddi kaynak girişi olacağını söyledi.

Tarih : 08 Aralık 2016, 13:55
Puan Ver : Ertem: Türkiye'ye Ciddi Kaynak Girişi Olacak(7/10)7


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.



Ertem, Türkiye Varlık Fonu'nun önümüzdeki dönemde çok ciddi uluslararası anlaşmalar yapacağını belirterek, "Buna bağlı olarak Türkiye'ye ciddi kaynak girişi olacak" dedi.



"AB ŞİRKETLERİNDEN CİDDİ TALEP VAR"



"Türkiye AB hikayesini bir kenara bırakıp başka bir yola devam edemez" diyen Ertem, AB'deki şirketlerden Türkiye'ye yatırım yapma konusunda ciddi talep olduğunu, gelip görüştüklerini açıkladı.



"KURLA İLGİLİ SORUNUMUZ YOK"



Türkiye'ye 2017'de Körfez başta olmak üzere ciddi sermaye girişi olacağını kaydeden Ertem, "Kurla ilgili sorunumuz yok" dedi.



Ertem, TL'ye dönüş kampanyasıyla ciddi bir kalıcı kazanç elde edildiğini ifade etti.



 



kaynak:ntv








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