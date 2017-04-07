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ersun yanal'ın istediği beşiktaşlı...

ERSUN YANAL'IN İSTEDİĞİ BEŞİKTAŞLI...

Ersun Yanal'ın istediği Beşiktaşlı...

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:58
Puan Ver : Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...(9/10)11


 Alınan bilgilere göre Bordo- Mavililer'in gündemine yine Beşiktaş'ın bir yıldızı geldi. Devre arasında kadrosuna kattığı Olcay Şahan'dan müthiş bir katkı alan, Tolgay Arslan'ın transferi için de uzun süredir görüşmelerde bulunan Trabzonspor şimdi de Gökhan Töre için harekete geçti.



 



kaynak:sabah








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