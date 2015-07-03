

Trabzonspor Sportif A.Ş'den Borsa İstanbul'a bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktör Ersun Yanal arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, teknik direktöre sözleşme fesih bedeli olarak 450 bin Euro ödenecektir" ifadesi kullanıldı.