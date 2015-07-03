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ersun yanal'a 450 bin euro

ERSUN YANAL'A 450 BİN EURO

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi feshedilen teknik direktör Ersun Yanal'a 450 bin Euro ödeneceğini bildirdi.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 09:11
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Trabzonspor Sportif A.Ş'den Borsa İstanbul'a bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktör Ersun Yanal arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, teknik direktöre sözleşme fesih bedeli olarak 450 bin Euro ödenecektir" ifadesi kullanıldı.








Etiketler: Ersun  Yanal  A  450  Bin  Euro    haber

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