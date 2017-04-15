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ersun yanal transfer raporunu verdi

ERSUN YANAL TRANSFER RAPORUNU VERDİ

Gelecek sezonla ilgili transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Trabzonspor, 50'nci yıl transferlerini Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sürdürüyor.

Tarih : 15 Nisan 2017, 11:09
Puan Ver : Ersun Yanal Transfer Raporunu Verdi(8/10)8


Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atan Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sessiz ve derinden yürütüyor. Belirlenen isimlerle ilgili olarak ilk planda yardımcılarını oyuncu izlemek için görevlendiren Yanal, olumlu raporlar gelmesi halinde takımın izinli olduğu günlerde veya maçlardan fırsat bulduğu zamanlarda belirlenen isimleri kendi gözüyle izleyerek notlar alıyor. Yurt içi ve yurt dışında belirlenen oyuncularla ilgili olarak yakın takibini sürdüren Karadeniz ekibi ligin sonlarına doğru resmi girişimlerine hız vermeye başlayacak.



SAĞLAM İSKELET KURULACAK



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek sezon en büyük hedeflerinden biri bu sezondan itibaren oluşturmak için çalışmalarının titiz bir şekilde sürdürdüğü iskelet kadroyu kurmak. Ligin ilk yarısının aksine ikinci yarıda yapılan nokta transferlerle birlikte bu konuda önemli bir mesafe alan deneyimli çalıştırıcı, son 6 sezondur kemik kadro oluşturmakta zorluk yaşayan Karadeniz ekibinde sağlam bir yapı kurarak şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürecek kadroyu oluşturmayı planlıyor.



 



kaynak:sabah








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