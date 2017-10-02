Başbakan Yıldırım'dan Kalkınma Bakanı Elvan'a: Yanlış Yaptıysan Canına Okurum
Korkuteli Savcısı Kadir Küçüköner'i Vuran Polis Ve Eşi Tutuklandı
Bahçeli'nin 82 Kerkük Çıkışına Fethiye'den İsyan: 82'me Dokunma!
Belçika Mahkemesinin Skandal Pkk Kararına, Savcılık İtiraz Etti
Gülhane'de Otel Yangını! Tramvay Kabataş - Sultanahmet Arasında Durdu
Facebook Ve Instagram Çöktü!
Emine Erdoğan Twitter Hesabı Açtı!
Son Dakiak! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Abd'li Mevkidaşı Tillerson İle Vize Krizini Görüştü
Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

ERSUN YANAL TRABZONSPOR'UN BAŞINDA ÇIKTIĞI BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA HİÇ GALİBİYET ALAMADI


Ersun Yanal Trabzonspor'un Başında Çıktığı Beşiktaş Maçlarında Hiç Galibiyet Alamadı
Tarih : 02 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Ersun Yanal Trabzonspor'un Başında Çıktığı Beşiktaş Maçlarında Hiç Galibiyet Alamadı(7/10)3

Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta Teknik Direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı.

9 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 9 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramadı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

01.10.2017 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-208.04.2017 - Trabzonspor - Beşiktaş: 3-405.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-103.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-207.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-015.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-111.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (T.Kupası)14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-016.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ersun  Yanal  Trabzonspor  Un  Başında  Çıktığı  Beşiktaş  Maçlarında  Hiç  Galibiyet  Alamadı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER