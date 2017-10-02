Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta Teknik Direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı.

9 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 9 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kıramadı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

01.10.2017 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-208.04.2017 - Trabzonspor - Beşiktaş: 3-405.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-103.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-207.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-015.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-111.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (T.Kupası)14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-016.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

Kaynak: haberinburada