Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Teleset Mobilya Akhisar maçının ardından yaptığı açıklamalar, bordo-mavili taraftarları kızdırdı.

ERSUN YANAL'IN SÖZ ÇOK KIZDIRDI!

Ersun Yanal'ın "Trabzonspor 33-34 yıldır şampiyon olamıyor" sözlerine tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur" şeklinde paylaşımlar yaparak, deneyimli teknik adamı protesto ettiler. Daha önce Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde "Fenerbahçe mutluluktur" demesini de hatırlatan taraftarların bir bölümü, Ersun Yanal'ın en kısa sürede görevinden alınmasını dile getirdiler.

GİRAY KAÇAR'DAN DA YANAL'A TEPKİ!

Öte yandan Trabzonspor'un eski oyuncularından Giray Kaçar da Ersun Yanal'a sert tepki gösteren isimlerden oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Girey Kaçar, "Trabzonspor 33-34 senedir şampiyonluk yaşamıyor diyerek kime gönderme yapıyor? 2010-2011 nasıl şampiyon oldugumuzu anlatabilirim..." dedi. Ayrıca Yanal'ın maç sonu açıklamalarının görüntüsünü de paylaşan Giray Kaçar, "Skandal!!!" yorumu yaptı.

"YANAL, '2010-11 ŞAMPİYONU TRABZON' DEMİŞTİR"

Bu arada Ersun Yanal'ın daha önce Fenerbahçe'de çalışması ve "Fenerbahçe mutluluktur" demedi yine olay yaratmıştı. 11 Kasım 2014 tarihinde açıklama yapan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Köksal Güney, "Profesyonel bir insanın bir takımı çalıştırırken diğer takımı savunması mümkün değil. Ersun Yanal, 2010-11 sezonun şampiyonu Trabzonspor'dur demiştir. Bunla ilgili yayın da vardır. Tekrar sorulduğunda 'Evet ben sözümden geri adım atmıyorum 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur demiştir. 'Trabzonspor, 2010-11 sezonu şampiyonu' diyen teknik direktörü bu takıma getirdik." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada