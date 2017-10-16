ERSUN YANAL, TAKIM 33-34 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR DEYİNCE TARAFTAR İPİNİ ÇEKTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3 Temmuz şike dönemini es geçip "Takım 33-34 yıldır şampiyon olamıyor." deyince şehri karıştırdı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Teleset Mobilya Akhisar maçının ardından yaptığı açıklamalar, bordo-mavili taraftarları kızdırdı.
ERSUN YANAL'IN SÖZ ÇOK KIZDIRDI!
Ersun Yanal'ın "Trabzonspor 33-34 yıldır şampiyon olamıyor" sözlerine tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur" şeklinde paylaşımlar yaparak, deneyimli teknik adamı protesto ettiler. Daha önce Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde "Fenerbahçe mutluluktur" demesini de hatırlatan taraftarların bir bölümü, Ersun Yanal'ın en kısa sürede görevinden alınmasını dile getirdiler.
GİRAY KAÇAR'DAN DA YANAL'A TEPKİ!
Öte yandan Trabzonspor'un eski oyuncularından Giray Kaçar da Ersun Yanal'a sert tepki gösteren isimlerden oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Girey Kaçar, "Trabzonspor 33-34 senedir şampiyonluk yaşamıyor diyerek kime gönderme yapıyor? 2010-2011 nasıl şampiyon oldugumuzu anlatabilirim..." dedi. Ayrıca Yanal'ın maç sonu açıklamalarının görüntüsünü de paylaşan Giray Kaçar, "Skandal!!!" yorumu yaptı.
"YANAL, '2010-11 ŞAMPİYONU TRABZON' DEMİŞTİR"
Bu arada Ersun Yanal'ın daha önce Fenerbahçe'de çalışması ve "Fenerbahçe mutluluktur" demedi yine olay yaratmıştı. 11 Kasım 2014 tarihinde açıklama yapan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Köksal Güney, "Profesyonel bir insanın bir takımı çalıştırırken diğer takımı savunması mümkün değil. Ersun Yanal, 2010-11 sezonun şampiyonu Trabzonspor'dur demiştir. Bunla ilgili yayın da vardır. Tekrar sorulduğunda 'Evet ben sözümden geri adım atmıyorum 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur demiştir. 'Trabzonspor, 2010-11 sezonu şampiyonu' diyen teknik direktörü bu takıma getirdik." açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
- Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
- Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
- Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
- Erdoğan, Programlarının Sunucusunu Nikahta Yalnız Bırakmadı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
- Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
- Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
- İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar