

50. yılda şampiyonluk hedefi koyan Bordo-Mavililer, Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Sırp orta sahaya projelerden bahsederken, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarı da oyuncuya iletildi.







Bu sezon ligde forma giydiği 21 maçta 1 gol atabilen Tosic, daha önce Partizan, M.United ve Köln gibi takımlarda oynamıştı.







Futbol yaşantısında yeni bir sayfa açmayı düşünen Tosic'in de Bordo-Mavililer'e sıcak baktığı ifade edilirken; başkan Muharrem Usta'nın 30 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varmaya çalıştığı bildirildi.







kaynak:habertürk