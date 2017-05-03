Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

ersun yanal onu istiyor!

ERSUN YANAL ONU İSTİYOR!

Trabzonspor, sezon başında transfer etmek istediği ancak son anda anlaşmaya varamadığı Zoran Tosic'i renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti

Tarih : 03 Mayıs 2017, 09:15
Puan Ver : Ersun Yanal Onu İstiyor!(7/10)4


50. yılda şampiyonluk hedefi koyan Bordo-Mavililer, Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Sırp orta sahaya projelerden bahsederken, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarı da oyuncuya iletildi.



Bu sezon ligde forma giydiği 21 maçta 1 gol atabilen Tosic, daha önce Partizan, M.United ve Köln gibi takımlarda oynamıştı.



Futbol yaşantısında yeni bir sayfa açmayı düşünen Tosic'in de Bordo-Mavililer'e sıcak baktığı ifade edilirken; başkan Muharrem Usta'nın 30 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varmaya çalıştığı bildirildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ersun  Yanal  Onu  İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER