ERSUN YANAL, İSTEDİĞİ PARAYI VERMEYEN TRABZONSPOR'LA MAHKEMELİK OLACAK
Teknik direktör Ersun Yanal, istediği parayı vermeyen Trabzonspor'la mahkemelik olacak. Yanal, önümüzdeki aylarda kazanacağı 750 bin euroyu da istemişti.
Trabzonspor, 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildiren Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın tek taraflı sözleşme feshini kabul etmediği öğrenildi.
750 BİN EURO İSTEDİ
Ağustos ayında 150 bin euro maaşı ödenen Ersun Yanal, eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayları maaşları toplamı olan 750 bin euroyu talep etti. Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor yönetimi ve Ersun Yanal bir araya geldi. Flaş toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Bordo-mavililerde Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Kulüp ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi.
SERT ÇIKIŞLAR OLDU
Bu talebin üzerine toplantıda Ersun Yanal'a sert çıkışlar olduğu ifade edildi. Trabzonspor Yönetimi, sözleşmede yer alan "Sözleşmesi feshedilmesi durumunda sadece hak ettiği parayı talep edebilir" maddesi üzerine harekete geçerek Ersun Yanal'a ücret ödememe kararı aldı.
ERSUN YANAL MAHKEMEYE GİDİYOR!
Bu gelişmenin sonrasında Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'u kendisine verilmeyen ücretler konusunda mahkemeye vereceği öğrenildi.
(61saat.com)
Kaynak: haberinburada
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