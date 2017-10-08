ERSUN YANAL: DÜNYA KUPASINA GİDEMEMEMİZ SÜRPRİZ DEĞİL
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İzlanda'ya yenilerek Dünya Kupası vizesi alma şansını kaybeden milli takımının durumunun sürpriz olmadığını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Katar'ın El Sadd takımı ile yapacakları maçın iki dost ülkenin güzel bir buluşması şeklinde gerçekleşecek tarihi bir gün olacağını söyledi.
"DÜNYA KUPASINA GİDEMEMEMİZ SÜRPRİZ DEĞİL"
Bordo-mavili takımın deneyimli teknik adamı, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupasına katılma hakkı elde edememesi yönündeki düşüncelerine ilişkin bir soru üzerine "Bu konu aslında çok derin ve önemli konu. Bizim burada yüzeysel cevaplarla sonuç alacağımız ya da doğru adreslere, neticelere varacağımız bir söylem değil. Olmaması da gerekiyor. Çok derin konu ama basitçe bir şey söylemek gerekirse bana göre gidemememiz sürpriz değil ama akşamki sonucun Türkiye'de olması üzücü. Dünya Kupası'na gidemememizin çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Sonuç gidişat bunu zaten belli ediyordu. "
Sonucu sadece şu an kadroda bulunan oyunculara yüklemenin doğru olmadığını dile getiren Yanal, şu ifadelerle konuşmasına son verdi:
"ÇOCUKLARI YERDEN YERE VURMAK DOĞRU DEĞİL"
"Onları acımasız şekilde eleştirirsek sonucun önüne atmak büyük haksızlık. Bu sadece oyunculara bağlanacak bir şey değil. Orada çok değerli ülke futboluna çok ciddi katkıda bulunmuş ve bulunmaya davam edecek oyuncular var. O yüzden burada en büyük haksızlığı bu kadroda bulunan oyunculara yaparak aslında yanlış bir yol çizmiş oluyoruz. Bunu hep beraber oturup bütün paydaşlarla paylaşmak ve doğruyu bulmak en mantıklı yol olacak. Oyuncuların geçen akşam yaşadıkları travmayı göz önünde bulunduracak olursak onlar sadece olayının parçalardan bir tanesi, daha büyük parça olarak görüp sorumluluğu birçok kişinin paylaşması gereken bir sonuçla değerlendirirsek çok daha doğru bir yol çizmiş oluruz. Bu çocukları yerden yere vurmak hiç doğru bir şey, doğru tespit değil. O zaman çuvaldızı kime batıracağız."
Kaynak: haberinburada
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