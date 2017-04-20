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ersan'lı atlanta, washington karşısında 2-0 geriye düştü

ERSAN'LI ATLANTA, WASHİNGTON KARŞISINDA 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

NBA'de play-off çeyrek final ikinci maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, Verizon Center'da karşılaştığı Washington Wizards'a 109-101 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü. Ersan maçta 2 sayı, 4 ribaund üretti.

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:28
Puan Ver : Ersan'lı Atlanta, Washington Karşısında 2-0 Geriye Düştü(8/10)8


NBA'de play-off çeyrek final heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 110-81 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti. Warriors'ta Stephen Curry 19 sayı, 6 asist, Klay Thompson 16 sayı, 2 asist ve Draymond Green 6 sayı, 12 ribaund, 10 asist ile mücadele etti. Blazers'ta ise Maurice Harkless 15 sayı, 8 ribaund, Damian Lillard 12 sayı, 4 ribaund ile oynadı.








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