

NBA'de play-off çeyrek final heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 110-81 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti. Warriors'ta Stephen Curry 19 sayı, 6 asist, Klay Thompson 16 sayı, 2 asist ve Draymond Green 6 sayı, 12 ribaund, 10 asist ile mücadele etti. Blazers'ta ise Maurice Harkless 15 sayı, 8 ribaund, Damian Lillard 12 sayı, 4 ribaund ile oynadı.