ERSAN'LI ATLANTA, WASHİNGTON KARŞISINDA 2-0 GERİYE DÜŞTÜ
NBA'de play-off çeyrek final ikinci maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, Verizon Center'da karşılaştığı Washington Wizards'a 109-101 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü. Ersan maçta 2 sayı, 4 ribaund üretti.
NBA'de play-off çeyrek final heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 110-81 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti. Warriors'ta Stephen Curry 19 sayı, 6 asist, Klay Thompson 16 sayı, 2 asist ve Draymond Green 6 sayı, 12 ribaund, 10 asist ile mücadele etti. Blazers'ta ise Maurice Harkless 15 sayı, 8 ribaund, Damian Lillard 12 sayı, 4 ribaund ile oynadı.
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