ERSAN İLYASOVA'DAN ENES KANTER PAYLAŞIMI: KESİN BLOK
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı ve büyük ses getiren blok hareketini Instagram hesabından da paylaştı.
Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı bloğun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
"KESİN BLOK"
İlyasova, "play-off motivasyonu, 8 galibiyet ve doğru süreç" hashtaglerini paylaştığı görüntüye not düşerken "Kesin blok yedi" ifadesiyle Kanter'e göndermede bulundu.
Ersan İlyasova'nın bu paylaşımının altına takipçilerinden destek mesajları yağdı.
Kaynak: haberinburada
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