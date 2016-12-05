

Doğal Temizlik Malzemeleri



Günümüzde kullanmakta olduğumuz pek çok ürün zararlı kimyasallar ihtiva etmekte ve sağlığımızı tehdit etmektedir. Ersağ zararlı maddeler içeren ürünleri bir kenara bırakarak doğal malzemelerden üretilen temizlik, kozmetik, gıda takviyesi ve bazı tekstil ürünlerini piyasaya sunan yerli bir şirkettir. Bu ürünlerde sağlığa zararlı olan fosfat, kurşun, paraben, alkol gibi maddeler yer almazlar. Ürünler tamamen bitkisel özlü ve doğal maddelerden yapılmaktadır. Hem kendiniz hem aileniz için doğal malzemeleri kullanmak pek çok hastalıktan korunma imkanı sunar. Firma kimyasalların sunduğu hizmetin daha iyisini ve sağlıklısını size sunmaktadır. Temizlik ürünleri konsantre halde satılır. Yani aldığınız 1 litrelik ürün ile 4 litrelik temizleyici elde edebilirsiniz. Bu nedenle ekonominiz açısından da uygundur. Bütün ürünleri onaylı ve sertifikalı olup aynı zamanda helal ürün belgesi de bulunmaktadır.



Doğada Yok Olabilen Ürünler



Firma ürettikleri ürünlerde çevre dostu olma özelliğine çok önem vermektedir. Bu nedenle Ersağ ürünleri doğada kolaylıkla yok olabilen malzemelerden üretilirler.



Üye Olun ve Para Kazanmaya Başlayın



Şirket Network Marketing sistemi ile çalışarak başkalarına da para kazanma şansı tanır. Bu sayede Ersağ'a üye olarak siz de kendinize bir ek gelir sağlayabilirsiniz. Tamamen internet üzerinden şirket ile irtibat kurup çevrenizdekilere Ersağ ürünlerini satarak para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda firma tarafından siparişleriniz gönderilirken size özel indirimli ürünler ve promosyonlar da alabilirsiniz. Ersağ üye olurken sizden hiçbir şekilde ücret talep etmez ve üyelik sürecinizde de hiçbir şekilde satış kotası koymaz. Sıfır risk ve sıfır sermaye ile çalışmalarınızı sürdürürsünüz.



Kolay Üyelik İşlemleri



Ersağ firmasına üye olabilmek için http://www.ersaguyeolun.net adresindeyer alan üyelik formunu doldurmanız gerekmektedir. Hiçbir taahhütte bulunmanız istenmez. Formun doldurmasından sonra yetkililer tarafından başvurunuz onaylanır. Size bir sponsor numarası ile şifre verilir. Sponsor numarası ile çevrenizdeki kişilerin sizin alt üyeniz olmasını sağlayabilirsiniz. Onaylama işleminizden sonra istediğiniz bir zaman 100 TL tutarında sipariş vererek üyeliğinizi aktifleştirirsiniz. Daha sonraki siparişlerde istediğiniz tutarda sipariş verebilirsiniz. Satacağınız ürünlerle ilgili bilgiler üye olduktan sonra size sunulur ve bu bilgiler ışığında ürünleri çevrenize kolayca tanıtabilirsiniz. Böylece aldığınız ürünleri rahatlıkla satarak bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Üyelikten ayrılmak istediğinizde ise kolayca ve hiçbir şart sunulmaksızın üyeliğinizi iptal etme hakkınız bulunmaktadır.