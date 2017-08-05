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Erol Olçok ve Oğlu, 60 Darbeci Hainin Açtığı Ateşle Şehit Olmuş

EROL OLÇOK VE OĞLU, 60 DARBECİ HAİNİN AÇTIĞI ATEŞLE ŞEHİT OLMUŞ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un, 60 darbeci askerin açtığı ateşte sırtından vurulduğu ortaya çıktı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Erol Olçok Ve Oğlu, 60 Darbeci Hainin Açtığı Ateşle Şehit Olmuş(9/10)5

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde vurulan reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la ilgili raporlar medyaya yansıdı. Karar'da Hilal Öztürk imzasıyla yayımlanan habere göre, adli tıp, ekspertiz ile balistik inceleme raporları, HK33, MG3 ve G3 silahlarıyla hedef gözeterek uzun namlulu silahlar ve top atışlarıyla 34 kişinin nasıl öldürüldüğünü belgeledi.

34 KİŞİ VURULDU

15 Temmuz darbe girişiminde eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde askerler tarafından katledilen 34 kişinin Adli Tıp raporları acı tabloyu detaylarıyla ortaya koydu. İstanbul Başsavcılığı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde yer alan Adli Tıp, ekspertiz ve balistik inceleme raporları HK33, MG3 ve G3 silahlarda kullanılmak üzere imal edilmiş ve 6136 sayılı yasaya göre 'yasak' niteliğinde fişeklerle, uzaktan atışla 34 kişinin vurulduğunu ortaya çıkardı.

HAİNLER BABA OĞLU SIRTINDAN VURMUŞ

Bu raporlara göre reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da sırtlarından vuruldu. Olçok'un arka sağ omuz, oğlu Abdullah'ın ise arka sol omzundan giren birer mermiyle iç kanama sonucu yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Darbecilere direnenlerin vücutlarına isabet eden mermilerle iç ve dış kanama, beyin hasarı nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

83 KİŞİNİN SİLAH KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Gazeteduvar'ın haberine göre, iddianamede, şüphelilerden 83'ünün beyanlarına, el svap analizlerine ve kamera kayıtlarına göre olaylar esnasında kesin olarak silah kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin neredeyse tamamının havaya ateş ettikleri yönünde ifade verdiği görüldü.

60 HAİNİN AÇTIĞI ATEŞLE ŞEHİT OLMUŞLAR

Bazı şüpheli erler ise 'emir aldık', 'vurduk' diyerek suçlarını itiraf etti. Başsavcılık katilleri belirleyebilmek için kapsamlı çalışma ve analizler yaptı. Köprü krokisi üzerinde bulunulan yerler işaretlendi. Askerlerin silahların türü ile otopsi raporlarında tespit edilen mermilerin karşılaştırılması ile geliş açısına göre yapılan inceleme, ateş eden darbecilerin gruplandırılarak tespit edilebilmesini sağladı. Buna göre Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında olduğu 27 kişinin 60 darbeci asker tarafından vurulduğu belirtildi.

Timur Akdemir'i öldüren merminin 26 askerin silahından çıkmış olabileceği, 6 kişinin ise 75 asker tarafından katledildiği bildirildi. Katliam talimatını veren Yarbay Turgay Ödemiş ve Binbaşı Ahmet Taştan ise üç grupta da 'azmettirici' ve 'katil' olarak yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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