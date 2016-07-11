

Yerli Elvis' olarak bir döneme damga vuran Türk popunun öncü isimlerinden Erol Büyükburç, son eşi Alman Ute Esser'den 2014'te boşandıktan sonra tek başına yaşamaya başladığı Beşiktaş'taki evinde 12 Mart 2015'te kalp krizinden öldü. Ünlü sanatçının anneleri ayrı olan Evren Büyükburç Erol, Jeyan Büyükburç ve Özlem (Büyükburç) Kaya adlı müzisyen kızları yasal mirasçı olarak belirlendi. Ancak sanatçının vasiyetinde tüm servetini kızı Evren Büyükburç'a bıraktığı ortaya çıktı.







Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ve Özlem Kaya vasiyetnameye itiraz etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, Erol Büyükburç'un, ölüm tarihinde Ford marka bir araba ile bankada 300 bin TL dışında mal varlığı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine Özlem Kaya dilekçesinde Evren Büyükburç'un üzerine kayıtlı Bebek'te iki, Erenköy'de bir gayrimenkul ile otomobil ve 300 bin TL'den hakkına düşen payı istedi. Jeyan Büyükburç ise kendisi ve Özlem Kaya'nın mahkeme kararıyla Erol Büyükburç'un nüfusa kaydedilmiş çocukları oldukları için mirastan mahrum bırakıldıklarını iddia etti.







‘YARDIMIMLA GEÇİNİYORDU'







Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü öğretim üyesi Evren Büyükburç ise cevap dilekçesinde, babası- nın el yazısıyla yazdığı vasiyetnameyi düzenlemeden önce İstanbul Tıp Fakültesi'nden sağlık raporu aldı- ğını, ayırt etme gücüne sahip olduğunu ve hukuksal işlem yapmaya engel bir durumu olmadığını belirtti. Evren Büyükburç, dilekçesinde, “Babam ilk gününden başlayarak tüm kazandığı parayı yine sanata yatırdı” dedi. Evren Büyükburç, ünlü sanatçının yaşamının son yıllarında emekli maaşı dışında bir mal varlığı bulunmadığını, kendi yardımıyla geçindiğini ileri sürdü.