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Eroin Bağımlısı Çift, Bağımlı Olarak Doğan Bebeklerine Eroin Verdikleri İçin Tutuklandı
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Eroin Bağımlısı Çift, Bağımlı Olarak Doğan Bebeklerine Eroin Verdikleri İçin Tutuklandı

EROİN BAĞIMLISI ÇİFT, BAĞIMLI OLARAK DOĞAN BEBEKLERİNE EROİN VERDİKLERİ İÇİN TUTUKLANDI

Amerika'da eroin bağımlısı olan anne ve baba, bağımlı olarak doğan kız çocuklarına eroin verdikleri için tutuklandılar. Çiftin diğer çocuklarının kanında da uyuşturucu madde tespit edildi.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Eroin Bağımlısı Çift, Bağımlı Olarak Doğan Bebeklerine Eroin Verdikleri İçin Tutuklandı(10/10)6

Amerika'nın Utah eyelatinde yaşayan ve eroin bağımlısı olan çift, uyuşturucu bağımlısı olarak doğan kız çocuklarının tedavi edildiği odaya girerek, toz haline getirdikleri uyuşturucu kızlarının diş etine sürdüler. Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan araştırma sonucunda, çiftin evlerinin her yerinden uyuşturucu madde ortaya çıkarken, diğer çocuklarının kanında da uyuşturucu madde tespit edildi.

HAMİLELİK SIRASINDA UYUŞTURUCU KULLANDI

Polis, anne Lacey Christenson'nun hamilelik sırasında eroin ve uyuşturucu madde kullandığı için bebekte de anne karnında uyuşturucu bağımlılığının geliştiğini söyledi.

SUÇLARINI KABUL ETTİLER

26 yaşındaki anne Christenson ve 29 yaşındaki erkek arkadaşı Colby Wilde, kız bebeklerine doğduktan birkaç saat sonra eroin verdiklerini kabul ettiler.

TOZ HALİNE GETİRİP DİŞ ETLERİNE SÜRDÜLER

Baba Wilde, kızlarının tedavi edilidği odada hemşirelerin olmadığı anlarda toz haline getirdiği uyuşturucu hapları, kızının diş etlerine sözde kızlarının uyuşturucu bağımlısı olduğunu gizlemek için sürdüğünü söyledi.

POLİS EVİN BİRÇOK YERİNDE UYUŞTURUCU BULDU

Polis çifitn evinde yaptığı aramada çocuk odası dahil evin birçok yerinde uyuşturucu ilaç buldu.

TÜM ÇOCUKLARIN KANINDA UYUŞTURUCUYA RASTLANDI

Çocukların yapılan kan tesiti sonuçlarında tüm çocukların kanında uyuşturucuya rastlandı. Hapiste bulunan çift, küçük yaştaki çocukların hayatını tehlikeye atma ve uyuşturucu bağımlısı olmalarına sebep olma suçlarından yargıanacaklar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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