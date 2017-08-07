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Eroğlu: İstanbul'un Suyunu 2071'e Kadar Garantiye Alıyoruz
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Eroğlu: İstanbul'un Suyunu 2071'e Kadar Garantiye Alıyoruz

EROĞLU: İSTANBUL'UN SUYUNU 2071'E KADAR GARANTİYE ALIYORUZ

Sakarya Kocaali'de Melen Barajı inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Eroğlu, "Baraj yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su verecek. İstanbul'un suyunu 2071'e kadar garantiye alıyoruz" dedi.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Eroğlu: İstanbul'un Suyunu 2071'e Kadar Garantiye Alıyoruz(10/10)6

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya'nın Kocaali İlçesi'nde yapımına 2014 yılında başlanan ve yaklaşık 175 gün sonra tamamlanması planlanan Melen Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Şantiye sahasına helikopterle gelen Bakan Veysel Eroğlu, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve DSİ yetkilileriyle birlikte baraj sahasında incelemelerde bulundu.

"İSTANBUL'UN YILLIK SU KULLANIMI 1 MİLYAR METREKÜP"

Bakan Veysel Eroğlu, barajın bütün İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu belirterek, "İstanbul'un yıllık su kullanımı yaklaşık 1 milyar metreküp. Yani neredeyse bütün İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak suyun burada kapasitesi var Melen Barajı'nda. Melen Barajı çok önce başlamış yürümüyordu. Ben DSİ Genel Müdürü iken bazı sanayiciler, Düzceli milletvekilleri bu barajın yapılmamasını istedi. Dedim ki bakın eğer Melen olmazsa, bu ayrı bir havzada, yağış rejimi ayrı burası İstanbul'un suyunun sigortası dedim. Bu olmazsa kurak dönemler oluyor, 7 yılda bir kuraklık oluyor nereden vereceksiniz suyu dedim. Melen Barajı dev bir baraj. Ne kadar su verecek biliyor musunuz? Yılda 1 milyar 77 milyon, 2071 yılına kadar artık garanti altına alıyoruz İstanbul'un suyunu. 2071 yılından sonra ne olacak diyorlar, kardeşim o zaman da bir mektup bırakacağım diğer bakana" dedi.

"2020 YA DA 2021'DE KURAKLIK OLABİLİR"

2020 ya da 2021'de yaşanabilecek kuraklık için tedbir aldıklarını açıklayan Bakan Eroğlu, "Hesap yaparken yıllık sisteme göre yaparsanız şehirleri geçmişte olduğu gibi su bırakıyorsunuz dedim mühendislere. Biz en kurak döneme göre hesap yapmamız lazım. 7 yılda bir kuraklık oluyor. 1994, 2000, 2007, 2014 daha şiddetli kuraklıklar gelebilir. Büyükşehirleri susuz bırakmamak için yedeğin yedeği olması lazım. 2020'de de olur, 2021'de de kuraklık olabilir, biz kuraklık ihtimaline karşı tedbirleri alacağız. 2014'te oturduk, DSİ ekipleri bir araya geldik. Su sıkıntısı yaşatmayacağız, susuz bırakmadık, susuz bırakmacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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