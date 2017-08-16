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Eroğlu Holding, Moda Devi Mexx'i Hollandalılara Sattı

EROĞLU HOLDİNG, MODA DEVİ MEXX'İ HOLLANDALILARA SATTI

Eroğlu Holding, 2015 yılında iflasın eşiğindeyken satın aldığı moda devi Mexx'i, Hollandalı RNF Holding'e sattı. Satış fiyatı ise açıklanmadı.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 15:20
Puan Ver : Eroğlu Holding, Moda Devi Mexx'i Hollandalılara Sattı(7/10)3

Türkiye'de Colin's ve Loft markaları ile tanınan Eroğlu Holding dünyanın en büyük moda firmaları arasında yer alan ve 56 ülkede 500'den fazla mağazası ile faaliyet gösteren Mexx'i 2015 yılında satın almıştı. Mexx o dönem iflasın eşiğine gelmiş ve Eroğlu ile zor durumdan kurtulmuştu.

1,2 MİLYAR EURO CİROYA SAHİP

Eroğlu, 1.2 milyar euro ciroya sahip ve dünyadaki tanınırlığı çok yüksek bir marka olan Mexx ile yeni pazarlara açılmayı ve sektörde büyük bir adım atmayı planlıyordu. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, satın almanın ardından yaptığı açıklamada, "Mexx, bizim için büyük bir potansiyel barındırıyor. Colin's ve Loft'la 38 ülkede yakaladığımız başarıyı Mexx'le daha da öteye taşıyacağız. Mexx gibi bir moda devini markamız yapmak, hem ülkemiz hem holdingimiz adına gurur verici bir gelişmedir" diye konuşmuştu. Eroğlu, Mexx'le Türkiye'de 5 yıl içinde 100 mağaza açmayı ve 1 milyar TL ciro yapmayı hedeflediklerini vurgulamıştı.

İKİ YILDA SATTI

Ancak Eroğlu ile Mexx ortaklığı iki sene sürdü. Firma, Hollandalı Mexx'i, yine Hollandalı bir moda firması olan RNF Holding'e sattı.

Satışla birlikte Eroğlu'nun ene markaları olan Colins ve Loft'a daha fazla yoğunlaşması bekleniyor. Eroğlu Colin's ile birlikte 38 ülkede 600 mağazada, Loft'la da 10 ülkede 86 mağazada faaliyet gösteriyor.

RNF Holding yönetici ortağı Ferry Helmer, Mexx firmasının 80'lere dek uzanan tarihine ve güçlü markasına dikkati çekerek RNF'nin bunu sonuna dek kullanmayı planladığını söyledi.

Helmer ayrıca, satın almanın bir parçası olarak Mexx'in RNF şemsiyesi altında Mexx International BV isminde yeni bir şirket olarak varlığını sürdüreceğini belirtti.

1986 YILINDA KURULDU

Mexx, 1986'da Hollanda Amsterdam'da kuruldu. 2001'de tasarımcı Liz Claiborne şirketi 264 milyon dolara aldı. 2011 yılında ise ABD'li The Gores Group'a 85 milyon dolara satıldı. Ancak Gores Grup'un Avrupa genelinde yaşanan küçülme ve Doğu Avrupa'daki işlerinin düşmesi nedeniyle Mexx iflasın eşiğine geldi ve Eroğlu Holding'e satıldı. Firmanın son sahibi ise RNF Holding oldu.

AYAKKABIDA GÜÇLÜ

Ron Janssen ve Ferry Helmer'in sahibi olduğu RNF'nin özellikle spor giyimde kuvvetli bir tarihçesi bulunuyor. Ferro ayakkabı markasının sahibi olan şirket Avrupa'nın bu alandaki en büyük firmalarından. Sadece Ferro ile yılda 100 milyon euronun üzerinde bir gelire ulaştı. Ayrıca Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da UMBRO ve Scout markalarının lisanslarını elinde bulundurup üretim ve satış yapıyor. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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