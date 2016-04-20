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ermenistan'a bir şok daha

ERMENİSTAN'A BİR ŞOK DAHA

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını indirdiği bildirildi.

Tarih : 20 Nisan 2016, 13:08
Puan Ver : Ermenistan'a Bir Şok Daha(7/10)5


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan  ordusunun, cephe hattındaki mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait "DJI  PHANTOM" tipi İHA'yı indirdiği belirtildi.



İHA'nın özel yöntemlerle indirildiği kaydedilirken bu yöntemlere  ilişkin bilgi verilmedi.



Cephe hattında dün de Ermenistan ordusuna ait X-55 tipli İHA,  Azerbaycan askerlerince vurularak düşürülmüştü.



Ateşkes ihlalleri sürüyor



Bakanlığın bir diğer açıklamasında, Ermenistan ordusunun son 24 saatte  ateşkes ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.



Ermenistan ordusunun 82 milimetrelik havan topları da kullanarak 114  kez ateşkes ihlali yaptığı, Azerbaycan ordusunun da aynı şekilde karşılık verdiği  bildirildi.








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