ERMENİSTAN'A BİR ŞOK DAHA
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını indirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun, cephe hattındaki mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait "DJI PHANTOM" tipi İHA'yı indirdiği belirtildi.
İHA'nın özel yöntemlerle indirildiği kaydedilirken bu yöntemlere ilişkin bilgi verilmedi.
Cephe hattında dün de Ermenistan ordusuna ait X-55 tipli İHA, Azerbaycan askerlerince vurularak düşürülmüştü.
Ateşkes ihlalleri sürüyor
Bakanlığın bir diğer açıklamasında, Ermenistan ordusunun son 24 saatte ateşkes ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.
Ermenistan ordusunun 82 milimetrelik havan topları da kullanarak 114 kez ateşkes ihlali yaptığı, Azerbaycan ordusunun da aynı şekilde karşılık verdiği bildirildi.
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