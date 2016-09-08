Ermenistan Başbakanı Hovik Abrahamyan Abrahamyan "Toplum ve hükümet, birlikte çalışmalı. Bunun için ise yeni bir başlangıç gerekiyor. Yeni hükümete şans verilmeli" diyerek istifa etti.



Abrahamyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada istifasını sunarak Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a yeni bir hükümet oluşturma imkanını sağladığını belirterek, "Samimi ve gerçekçi yaklaşımlar sonuçları verdi ancak toplumdaki kutuplaşma devam ediyor. Toplum ve hükümet, birlikte çalışmalı. Bunun için ise yeni bir başlangıç gerekiyor. Yeni hükümete şans verilmeli." ifadelerini kullandı.



İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin başkan yardımcısı olan Abrahamyan, 13 Nisan 2014'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.