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ermenistan başbakanı istifa etti.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ.

Ermenistan Başbakanı Hovik Abrahamyan Abrahamyan "Toplum ve hükümet, birlikte çalışmalı. Bunun için ise yeni bir başlangıç gerekiyor. Yeni hükümete şans verilmeli" diyerek istifa etti.

Tarih : 08 Eylül 2016, 12:23
Puan Ver : Ermenistan Başbakanı İstifa Etti.(5/10)2


Abrahamyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada  istifasını sunarak Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a yeni bir hükümet oluşturma  imkanını sağladığını belirterek, "Samimi ve gerçekçi yaklaşımlar sonuçları verdi  ancak toplumdaki kutuplaşma devam ediyor. Toplum ve hükümet, birlikte çalışmalı.  Bunun için  ise yeni bir başlangıç gerekiyor. Yeni hükümete şans verilmeli."  ifadelerini kullandı.



 İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin başkan yardımcısı olan  Abrahamyan, 13 Nisan 2014'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.








Etiketler: Ermenistan  Başbakanı  İstifa  Etti    haber

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