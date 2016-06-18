

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Yukarı Karabağ cephe hattında son bir gün içinde 17 kez ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, varılan ateşkese rağmen cephe hattında bir günde Ermenilerin havan mermileri ve ağır makineli tüfekler kullanarak 17 kez ateşkesi ihlal ettiği belirtildi. Ateşkes ihlallerine Azerbaycan tarafının da karşılık verdiği aktarıldı.







İki ülke arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalardan sonra 1994 yılında ateşkes sağlanmıştı. Sorunun çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu, üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir ilerleme sağlayamadı. Azerbaycan, ülkesinin yüzde 25'inin işgal altında olduğunu, Ermenilerin bir an evvel topraklarından çekilmesini istiyor.