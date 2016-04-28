

Topraklarının bir kısmı Ermeni işgali altında bulunan Ağdam'da Ermenilerin ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerini top ateşine tutması sonucu bir Azerbaycanlı sivil hayatını kaybederken ikisi ağır olmak üzere 7 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ağdam Valiliğinden yapılan açıklamada ayrıca Terter kentine de Ermeni askerler tarafından ateş açıldığı vurgulandı.







AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ERMENİSTAN'A UYARI







Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın sivil halka ateş açmaya devam etmesi durumunda, işgal altında bulunan yaşam alanlarındaki Ermeni askeri üslerin vurulacağı ifade edildi. Ermeni basınında yer alan, Azerbaycan'ın sivil halka ateş açtığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Azerbaycan'ın yüksek nitelikli silahlarla düşmanın sadece askeri mevkilerinin vurulduğu ifade edildi.



