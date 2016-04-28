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ermeniler yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

ERMENİLER YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Ermenilerin Ağdam bölgesinde yerleşim birimlerini hedef alması sonucu Azerbaycanlı bir sivil hayatını kaybederken 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Tarih : 28 Nisan 2016, 11:24
Puan Ver : Ermeniler Yine Sivilleri Hedef Aldı: 1 Ölü, 7 Yaralı(7/10)8


 Topraklarının bir kısmı Ermeni işgali altında bulunan Ağdam'da Ermenilerin ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerini top ateşine tutması sonucu bir Azerbaycanlı sivil hayatını kaybederken ikisi ağır olmak üzere 7 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ağdam Valiliğinden yapılan açıklamada ayrıca Terter kentine de Ermeni askerler tarafından ateş açıldığı vurgulandı.



AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ERMENİSTAN'A UYARI



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın sivil halka ateş açmaya devam etmesi durumunda, işgal altında bulunan yaşam alanlarındaki Ermeni askeri üslerin vurulacağı ifade edildi. Ermeni basınında yer alan, Azerbaycan'ın sivil halka ateş açtığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Azerbaycan'ın yüksek nitelikli silahlarla düşmanın sadece askeri mevkilerinin vurulduğu ifade edildi.

 








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