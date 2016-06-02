

Alman Federal Meclisi'nde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan 'soykırım' tasarısını kabul etti. Tasarıya sadece bir vekil ret oyu verdi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Bettina Kudla, Almanya dışındaki ülkelerde tarihi değerlendirmelerde bulunmanın Alman Meclisi'nin görevi olmadığını belirtti.



Mecliste yapılan oylamada neden ret oyu verdiği konusunda kişisel internet sitesinden yazılı açıklama yapan Kudla, "Diğer ülkelerdeki olaylarla ilgili tarihi değerlendirmelerde bulunmak, Alman Federal Meclisi'nin görevi değildir. Tarihi olayların değerlendirilmesi söz konusu ülkelerin, bu durumda da Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğundadır. Söz konusu karar tasarısı, anılan soykırım değerlendirmelerine, örneğin tarihçileri kaynak göstermemektedir" ifadelerini kullandı.