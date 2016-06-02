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ERMENİ TASARISINA RET OYU VEREN VEKİL KONUŞTU


ERMENİ TASARISINA RET OYU VEREN VEKİL KONUŞTU
Tarih : 02 Haziran 2016, 16:40
Puan Ver : Ermeni Tasarısına Ret Oyu Veren Vekil Konuştu(5.3/10)8


Alman Federal Meclisi'nde, 1915 olaylarıyla ilgili  Ermeni iddialarını tanıyan 'soykırım' tasarısını kabul etti. Tasarıya sadece bir vekil ret oyu verdi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Bettina Kudla, Almanya  dışındaki ülkelerde tarihi değerlendirmelerde bulunmanın Alman Meclisi'nin görevi  olmadığını belirtti.



Mecliste yapılan oylamada neden ret oyu verdiği konusunda kişisel  internet sitesinden yazılı açıklama yapan Kudla, "Diğer ülkelerdeki olaylarla  ilgili tarihi değerlendirmelerde bulunmak, Alman Federal Meclisi'nin görevi  değildir. Tarihi olayların değerlendirilmesi söz konusu ülkelerin, bu durumda da  Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğundadır. Söz konusu karar tasarısı, anılan  soykırım değerlendirmelerine, örneğin tarihçileri kaynak göstermemektedir"  ifadelerini kullandı.








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