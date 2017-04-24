

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur" ifadesini kullandı.



Erdoğan, bugün İstanbul'da Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajının başında, "Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Sayın Aram Ateşyan, Çok Değerli Ermeni Vatandaşlarım, Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:







TAZİYELERİMİ SUNUYORUM







"Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum. Bölgenin iki kadim toplumu olarak Türkler ve Ermeniler bin yıldır omuz omuza yaşadıkları bu coğrafyada, ortak bir tarihi ve kültürü paylaşmıştır. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemizin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Ermeniler, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir.







kaynak:milliyet