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ERMENİ KIBRIS GAZİSİ İÇİN KİLİSEDE TÖREN


Ermeni Kıbrıs Gazisi İçin Kilisede Tören
Tarih : 22 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Ermeni Kıbrıs Gazisi İçin Kilisede Tören(9/10)5

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler için, Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

YAKINLARI KATILDI

Kumkapı semtindeki Meryem Ana Ermeni Kilisesi'ndeki törene, vefat eden Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler'in (64) eşi Maryam, oğulları Aliksan, Arda, Sevan İşler, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Ermenileri Patrikhanesinden din adamları ve İşler'in yakınları katıldı.

TABUTUN BAŞINDA FATİHA OKUDULAR

Kore gazisi İşler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kiliseye askerlerin omzunda getirildi. Kilise içine yerleştirilen tabutun başında tören başlayana kadar askerler nöbet tuttu. Muharip Gaziler Derneği üyeleri de törenden önce tabutun başına gelerek selam durdu. Bazı gaziler ise İşler'in tabutunun başında Fatiha okudu.

Başpiskopos Karekin Bekçiyan'ın başkanlığındaki töreni yöneten rahip Mağakya Beskisizyan, 1979 yılından bu yana İstanbul'da yaşayan Mihran İşler'in kuyumculuk sektöründe büyük başarılara imza attığını, Kapalı Çarşı'da sevilen ve bilinen bir kişi olduğunu söyledi.

"HİÇBİR GAZİ VEYA ŞEHİT ARAMIZDAN AYRILMAZ"

Beskisizyan, gazilerin milletin onuru olduğunu belirterek, onları bu dünyadan uğurlarken hüzünlendiklerini ancak gazilerin bir onur ve şeref taşıdıklarını da bildiklerini kaydetti.

Gazilerin gelecek nesiller için savaştığının altını çizen Beskisizyan, şöyle konuştu:

"Hiçbir gazi veya şehit aramızdan ayrılmaz. Kendileri göksel krallığın, yani cennetin makamında en güzel yerlere yerleştirilir. Tanrımızdan duamız odur ki melekleri tarafından ona güzel ve doğru yolda öncülük etsin. Bu acı günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerine de burada bulunduklarından dolayı şahsım, kilisem ve ailesi adına teşekkürü borç biliyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bu acı günümüzde bizim acımızı dindiriyorsunuz. Rabbimiz her zaman düz yolda, doğru yolda sizlere öncülük etsin. Bizler sizlerin desteğiyle bu ülkede refah içindeyiz, huzur içindeyiz. Bu vesileyle her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz."

KUYUMCULUK İŞİYLE UĞRAŞIYORDU

Cenaze töreninin ardından İşler'in tabutu yeniden askerlerin omuzuna alınarak cenaze aracına konuldu. İşler'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Balıklı Ermeni Mezarlığına götürüldü.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler'in amcası da olan, Sivas doğumlu Mihran İşler, kuyumculuk işiyle uğraşıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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