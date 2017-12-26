ERMENİ FUTBOLCU HENRİKH MKHİTARYAN INTER YOLUNDA
İtalyan devi Inter, Manchester United'da forma giyen Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı kiralamak istiyor.
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Jose Mourinho'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.
MKHITARYAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Teknik direktör Luciano Spalletti'nin ısrarla istemesi üzerine Inter'in devre arası transfer döneminde Manchester United'a başarılı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan için resmi teklfifte bulunacak. Son dönemde menajer Jose Mourinho ile arası açık olan ve kadroya girmekte bile zorlanan Henrikh Mkhitaryan'ın da devre arasında ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Inter'in, MANU'ya 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralamak teklifinde bulunması bekleniyor.
42 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
United yıldız oyuncusu geçen sezon Borussia Dortmund'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Henrikh Mkhitaryan bu sezon Manchester United formasıyla Premier League'de 13 maça çıkarken sadece 1 gol atıp, 5 gol pası verdi.
Kaynak: haberinburada
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