Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Barcelona'lı futbolcu Arda Turan'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Erman Toroğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Erman Toroğlu'nun hedefinde Barcelonalı futbolcu Arda Turan vardı.

"İSPANYOL SEVGİLİ YAPARSIN, DİL DİLE DEĞEREK DİL ÖĞRENİRSİN"

Arda Turan'ın Barcelona'dan bir ev tuttuğunu ve Türkiye'den arkadaşlarını davet ettiğini söyleyen Toroğlu, 'Barcelona gibi bir takıma gitmişsin. Dünyanın en iyi 3-4 takımından biri. Duyuyorum güzel bir ev tutmuş. Türkiye'den arkadaşları geliyormuş. Kardeşim ben Barcelona'ya gitseydim kesinlikle Türkiye'den bir arkadaş istemezdim. Barcelona'nın bayanlı erkekli bir çevresi var. Bekar da erkeksin. Güzel bir sevgili yaparsın, İspanyol kızı. Dil dile değerek yani konuşarak dil öğrenirsin. Barcelona'nın o güzel doğasında kol kola gezersin' dedi.

"ARDA'DAN BÜTÜN TAKIM ŞİKAYETÇİ"

Toroğlu, Arda Turan'ın takım arkadaşı Messi'nin düğününe katılamadığının hatırlatılması üzerine ise 'Bütün takım şikayetçi, lisanı iyi konuşamıyor. Arda'yı çok fazla tanımam ama bir yere gidiyorsunuz ve arkanızda Türkiye gibi bir ülke var. Orada bazı şeyleri güzel gösterin, iyi şeyler yapın. Nihat Kahveci gitti İspanya'ya çok başarılı oldu. Adam gitti oynadığı takımın alt yapısında çalıyor. sen Barcelona'ya gittin sen daha iyisini yap. ' ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada